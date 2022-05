7 maggio 2006: inizia il caso Calciopoli (VIDEO) (Di sabato 7 maggio 2022) 16 anni fa, la Juve gioca l’ultima partita al Delle Alpi. Soprattutto è la data che dà l’inizio a Calciopoli 07 maggio 2006. A Torino si gioca Juventus Palermo. Questa è l’ultima partita dei bianconeri al Delle Alpi. Una vittoria potrebbe avvicinarla allo scudetto. Da giorni, però, iniziano ad uscire indiscrezioni e intercettazioni sulla stagione precedente che vedono coinvolti anche i dirigenti bianconeri. E’ l’inizio del caso Calciopoli. Una data che lascia un segno profondo nella storia del calcio italiano. I bianconeri giocano con i rosanero ma si respira nell’aria qualcosa di strano. Da giorni sono trapelati indiscrezioni su intercettazioni dei dirigenti di grandi squadre ad arbitri e a designatori arbitrali. Tra questi gli indiziati maggiori sono Giraudo e ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 7 maggio 2022) 16 anni fa, la Juve gioca l’ultima partita al Delle Alpi. Soprattutto è la data che dà l’inizio a07. A Torino si gioca Juventus Palermo. Questa è l’ultima partita dei bianconeri al Delle Alpi. Una vittoria potrebbe avvicinarla allo scudetto. Da giorni, però,no ad uscire indiscrezioni e intercettazioni sulla stagione precedente che vedono coinvolti anche i dirigenti bianconeri. E’ l’inizio del. Una data che lascia un segno profondo nella storia del calcio italiano. I bianconeri giocano con i rosanero ma si respira nell’aria qualcosa di strano. Da giorni sono trapelati indiscrezioni su intercettazioni dei dirigenti di grandi squadre ad arbitri e a designatori arbitrali. Tra questi gli indiziatiri sono Giraudo e ...

