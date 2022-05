365 Giorni: Adesso, il film erotico Netflix ottiene lo 0% di punteggio su Rotten Tomatoes (Di sabato 7 maggio 2022) 365 Giorni: Adesso, sequel del thriller erotico Netflix del 2020, non va oltre lo 0% di punteggio su Rotten Tomatoes, anche per le scene di sesso giudicate "noiose". 365 Giorni: Adesso, sequel del film erotico di Netflix uscito nel 2020, ha ottenuto un misero 0% di punteggio su Rotten Tomatoes, bissando il risultato ottenuto due anni fa dal suo predecessore. Quando 365 Giorni è arrivato su Netflix due anni fa, è diventato un vero e proprio fenomeno del piccolo schermo. Tutti ne parlavano e, di conseguenza, in tantissimi sono stati mossi dalla curiosità di vedere di cosa parlasse (e come ne parlasse) il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 maggio 2022) 365, sequel del thrillerdel 2020, non va oltre lo 0% disu, anche per le scene di sesso giudicate "noiose". 365, sequel deldiuscito nel 2020, ha ottenuto un misero 0% disu, bissando il risultato ottenuto due anni fa dal suo predecessore. Quando 365è arrivato sudue anni fa, è diventato un vero e proprio fenomeno del piccolo schermo. Tutti ne parlavano e, di conseguenza, in tantissimi sono stati mossi dalla curiosità di vedere di cosa parlasse (e come ne parlasse) il ...

