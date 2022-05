30 milioni dalla Premier: Juventus e Milan vanno ko (Di sabato 7 maggio 2022) Juventus e Milan avrebbero messo nel mirino lo stesso obiettivo, ma dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta da 30 milioni Destini completamente diversi per Juventus e Milan in questo finale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 7 maggio 2022)avrebbero messo nel mirino lo stesso obiettivo, maLeague potrebbe arrivare un’offerta da 30Destini completamente diversi perin questo finale… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

diMartedi : #Grimaldi su #Nato: 'Se non ci fosse stata non avremmo avuto dal '45 a oggi un 50ina di guerre e colpi di stato a d… - sportface2016 : #AS: è fatta per #Soler al #Barcellona. #DeJong sarà ceduto - Domenico_p6 : RT @LinoMilita: @123prova_sa_sa @micheleboldrin Infatti. La vicenda ha tolto definitivamente la superiorità morale ai 'pacifinti' (cit. Pro… - checovenier : @GiacomoCampora Ma sono convinto che siamo milioni, solo che ci rifiutiamo di votare le inguardabili nullità che si… - chrdioc : “Dalla Regione Lazio 70 milioni per la ricerca” -