Zerocalcare | Netflix annuncia l' uscita di una nuova serie del fumettista romano

Netflix ha appena annunciato l'uscita di una nuova serie di Zerocalcare: dopo il successo di Strappare lungo i bordi il fumettista romano è pronto per una nuova avventura. Dopo il successo di Strappare lungo i bordi, Zerocalcare sta per tornare con una nuova serie: ad annunciarlo è stato il ceo e fondatore di Netflix, Reed Hastings, in occasione di un incontro con la stampa che ha avuto luogo questa mattina a Roma, durante il quale sono state presentate una serie di novità italiane del colosso dello streaming che "nel nostro paese è arrivato vicino alla soglia dei cinque milioni di abbonati". L'ipnotico mondo narrativo, il linguaggio ...

