Zelensky pronto a rinunciare alla Crimea Congelata la Scheherazade a Marina di Massa | è collegata a Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) La guerra è nel suo 72esimo giorno. L'assedio finale all'acciaieria di Azovtsal è in corso. Il presidenteavrebbe garantito l'evacuazione dei civili in cambio di una resa dei militari presenti all'interno. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che non dichiarerà la "guerra totale" all'Ucraina nel corso della parata prevista per il 9 maggio. Inoltre è stata cancellata la parata russa, sempre per il 9 maggio, a Donetsk e Lugansk. Il presidente ucrainoha invitato il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier a Kiev. Oratenta di ricucire i rapporti con la Germania. Ore 21.40 Il ministero delle Finanze italiano firma decreto congelamento dello yacht"Gli accertamenti condotti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art.11 del decreto ...