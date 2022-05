Zelensky: "Ok ai negoziati, ma Mosca ritiri prima le truppe" | Russia: "La Polonia minaccia l'integrità territoriale dell'Ucraina" (Di venerdì 6 maggio 2022) Il battaglione Azov: 'I russi sparano sui civili evacuati dall'Azovstal, un morto'. Kiev: 'Rischio massicci bombardamenti in vista del 9 maggio'. Il Cremlino: 'Impossibili le celebrazioni della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 maggio 2022) Il battaglione Azov: 'I russi sparano sui civili evacuati dall'Azovstal, un morto'. Kiev: 'Rischio massicci bombardamenti in vista del 9 maggio'. Il Cremlino: 'Impossibili le celebrazionia ...

