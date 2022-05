Zelensky apre alla rinuncia della Crimea: "Pronti a un accordo se Mosca si ritira sulle posizioni pre-24 febbraio". Fregata russa in fiamme nel mar Nero (Di venerdì 6 maggio 2022) Cnn, intelligence Usa dietro l'affondamento della Moskva. Si tentano nuove evacuazioni da Azovstal. Brigata Azov: "I russi sparano sui civili evacuati". Capo Russia Unita a Kherson: "Siamo qui per rimanere per sempre". Peskov: "Polonia minaccia la nostra integrità territoriale". Repubbliche del Donbass nominano ambasciatori a Mosca Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Cnn, intelligence Usa dietro l'affondamentoMoskva. Si tentano nuove evacuazioni da Azovstal. Brigata Azov: "I russi sparano sui civili evacuati". Capo Russia Unita a Kherson: "Siamo qui per rimanere per sempre". Peskov: "Polonia minaccia la nostra integrità territoriale". Repubbliche del Donbass nominano ambasciatori a

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea: 'Ponte diplomatico c'è se Mosca s… - waltergianno : ?? Guerra in #Ucraina ???? - #Zelensky apre alla pace “senza la #Crimea” ma dalla #Russia ???? poche speranze: 'Resterem… - blogsicilia : ?? Guerra in #Ucraina ???? - #Zelensky apre alla pace “senza la #Crimea” ma la #Russia ???? “resterà per sempre nel sud”… - infoitinterno : Zelensky 'apre' a un'accordo che non prevede la restituzione della Crimea. Nave russa colpita da un razzo e a fuoco… - infoitinterno : Zelensky apre all’accordo: è pronto a tornare alla situazione pre invasione russa, senza la Crimea -