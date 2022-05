Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea | Russia | La Polonia minaccia l' integrità territoriale dell' Ucraina

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il presidente ucraino: 'Ok ai negoziati, ma Mosca ritiri prima le truppe'. Kiev: 'Rischio massicci bombardamenti in vista del 9 maggio'. Il Cremlino: 'Impossibili le celebrazionivittoria a ...

16.21ad accordo di pace senza la restituzione della Crimea L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero "sulle posizioni del 23 febbraio". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. Putin, ieri, in un colloquio con il premier israeliano Bennett, si è scusato per le recenti affermazioni del ministro Sergey Lavrov che in un'intervista a Rete 4 ha detto che ha origini ...