Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea | Kiev conferma | Oggi 50 evacuati dalla Azovstal

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea: 'Ponte diplomatico c'è se Mosca s… - fanpage : Guerra Ucraina, arriva una possibile 'svolta'. Il presidente Zelensky apre alla pace con la Russia: - tg2rai : Zelensky apre alla pace tornando alla situazione pre-guerra senza la Crimea. Mosca: resteremo per sempre nel sud .… - IvanMucci : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea: 'Ponte diplomatico c'è se Mosca si riti… - rep_parma : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky apre a pace con rinuncia alla Crimea. Kiev: colpita fregata r… -

Nel 72esimo giorno di guerra Kiev esulta per un nuovo forte colpo alla flotta navale russa dopo l'affondamento del Moskva : una fregata russa, dovrebbe trattarsi dell'Admiral Makarov, starebbe ...Il presidente ucraino: 'Ok ai negoziati, ma Mosca ritiri prima le truppe'. Kiev: 'Rischio massicci bombardamenti in vista del 9 maggio'. Il Cremlino: 'Impossibili le celebrazioni della vittoria a ...Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, intervenendo in video alla Chatham House, think tank britannico con sede a Londra, e lasciando intendere che almeno per ora Kiev non pretenderebbe la ...Mondo - Le ultime notizie sulla guerra tra Ucraina e Russia e tutti gli aggiornamenti sulla situazione in .... Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, intervenendo in video alla Chatham House, ...