Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea | Di Maio | Italia pronta a fare da garante tra Ucraina e Russia

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il presidente ucraino: 'Ok ai negoziati, ma Mosca ritiri prima le truppe'. Kiev: 'Rischio massicci bombardamenti in vista del 9 maggio'. Il Cremlino: 'Impossibili le celebrazionivittoria a ...

L'editoriale del direttore Nico ...Il presidente ucraino: 'Ok ai negoziati, ma Mosca ritiri prima le truppe'. Kiev: 'Rischio massicci bombardamenti in vista del 9 maggio'. Il Cremlino: 'Impossibili le celebrazioni della vittoria a ...(Lapresse) Volodymyr Zelensky annuncia che l'Ucraina è aperta ai negoziati per mettere fine alla guerra, a patto che la Russia, prima, ritiri le sue truppe dal Paese. Una fregata di Mosca sarebbe ...FREGATA IN FIAMME, FUOCO SU AZOVSTAL. La notizia con cui si è aperta la giornata è stato l’incendio scoppiato a bordo di una fregata russa di stanza sul Mar Nero: la nave sarebbe stata colpita da un r ...