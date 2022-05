Zappacosta: “La mia mental-coach mi ha aiutato molto dopo il grave infortunio, vi spiego” (Di venerdì 6 maggio 2022) Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, in occasione della presentazione del libro «Entra in gioco con la testa», ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole. “Ai tempi della Roma, dopo il brutto infortunio (rottura del legamento crociato, ndr), durante la riabilitazione non accettavo dentro di me quanto accadutomi, ho avuto la fortuna e ho dato fiducia al mio agente di ascoltare e lavorare con la mental-coach Nicoletta Romanazzi e devo dire che grazie a lei ho scoperto una parte di me molto importante, che non sapevo dell’esistenza e ho capito che il mio brutto infortunio derivava appunto dalla mia testa. Ho appreso quanto fosse importante che testa, corpo debbano viaggiare in equilibrio Sicuramente per professionisti come noi, ogni giorno sotto i ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Davide, esterno dell’Atalanta, in occasione della presentazione del libro «Entra in gioco con la testa», ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole. “Ai tempi della Roma,il brutto(rottura del legamento crociato, ndr), durante la riabilitazione non accettavo dentro di me quanto accadutomi, ho avuto la fortuna e ho dato fiducia al mio agente di ascoltare e lavorare con laNicoletta Romanazzi e devo dire che grazie a lei ho scoperto una parte di meimportante, che non sapevo dell’esistenza e ho capito che il mio bruttoderivava appunto dalla mia testa. Ho appreso quanto fosse importante che testa, corpo debbano viaggiare in equilibrio Sicuramente per professionisti come noi, ogni giorno sotto i ...

