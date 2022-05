(Di venerdì 6 maggio 2022) Al via un ambizioso progetto artistico nella casa circondariale dinella quale martedì 10 maggio alle ore 11messo in scena per il pubblico dei, uno spettacolodal titolo “” scritto dal drammaturgo Roccocon la regia di Krzysztof. Il dramma rappresenta la separazione affettiva dall’amore e l’esclusione di affetti e famiglie, fulcro centrale dell’aspetto psicologico della vita dei reclusi che provoca per loro stessi un rilevante danno umano e sociale, erroneamente definito collaterale. Pertanto la trama dello spettacolo può senza dubbio essere identificata come una storia dal “contenuto originale per” Nei mesi successiva alla rappresentazione, alcuni dei protagonisti della ...

Advertising

Il Denaro

... per la stagione della Filarmonica Laudamo: Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli,... dramma di Rocco Familiari , con Blas Roca - Rey ed Ester Pantano, per la regia di Krzysztof...... per la stagione della Filarmonica Laudamo: Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli,... dramma di Rocco Familiari , con Blas Roca - Rey ed Ester Pantano, per la regia di Krzysztof... Zanussi dirige L'Odore di Familiari nel carcere di Secondigliano. La piece teatrale verrà riscritta dai detenuti - Ildenaro.it Al via un ambizioso progetto artistico nella casa circondariale di Secondigliano nella quale martedì 10 maggio alle ore 11 verrà messo in scena per il pubblico dei detenuti, uno spettacolo teatrale da ...