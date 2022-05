WTA Madrid, sfida già vista per una finale inedita: Ons Jabeur e Jessica Pegula per il primo grande titolo della carriera (Di venerdì 6 maggio 2022) Il torneo WTA 1000 di Madrid ha le sue due finaliste. Saranno Ons Jabeur e Jessica Pegula le giocatrici che si sfideranno per il titolo sulla terra rossa spagnola e conseguentemente per la prima grande affermazione della carriera. Per il talento che le sgorga nelle corde della racchetta e quella fantasia capace di infiammare il pubblico, era solo questione di tempo per vedere la tunisina in finale in un 1000. E lo fa battendo ampiamente la russa Ekaterina Alexandrova, che ha resistito per poco più di un’ora all’onda d’urto della odierna numero 10 al mondo e che ora ha nel mirino il successo ed il suo best ranking come settima giocatrice delle classifiche. La ventottenne di Buffalo invece bissa e anzi ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Il torneo WTA 1000 diha le sue due finaliste. Saranno Onsle giocatrici che si sfideranno per ilsulla terra rossa spagnola e conseguentemente per la primaaffermazione. Per il talento che le sgorga nelle corderacchetta e quella fantasia capace di infiammare il pubblico, era solo questione di tempo per vedere la tunisina inin un 1000. E lo fa battendo ampiamente la russa Ekaterina Alexandrova, che ha resistito per poco più di un’ora all’onda d’urtoodierna numero 10 al mondo e che ora ha nel mirino il successo ed il suo best ranking come settima giocatrice delle classifiche. La ventottenne di Buffalo invece bissa e anzi ...

