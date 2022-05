Willie Peyote guarda indietro, Sfera Ebbasta avanti (Di venerdì 6 maggio 2022) Il passato da raccontare senza filtri e il nostro Paese con i suoi luoghi comuni e la famiglia. Pornostalgia e Italiano sono i due dischi della settimana Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 maggio 2022) Il passato da raccontare senza filtri e il nostro Paese con i suoi luoghi comuni e la famiglia. Pornostalgia e Italiano sono i due dischi della settimana

RadioWebItalia : Willie Peyote il nuovo album ” Pornostalgia” @RadioWebItalia - staiserele : “Forse per questo ti vedevo contento Perché il coraggio vale più del talento Perché in fondo essere forti non vuol… - RtVecchio : Fuori dalla quotidianità discografica c’è Willie Peyote. #pornostalgia @willie_peyote - OndeFunky : Ascoltare, sorridere, condividere, provare amarezza ma anche felicità. Un discorso intelligente di questi tempi è u… - Andrea70447144 : @willie_peyote A chi è dedicata 'Sempre lo stesso film'? -