WhatsApp, reactions disponibili da oggi! Ecco l’annuncio di Zuckerberg (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo mesi di attesa sono finalmente arrivate le reactions per WhatsApp. Era la fine di agosto del 2021, ricorda Hdblog.it, quando in rete iniziarono a circolare notizie in merito all’introduzione in quella che resta l’applicazione più utilizzata al mondo, delle reazioni. WhatsApp, reactions, 6/5/2022 – Computermagazine.itIn poche parole, così come avviene già su Facebook, ma anche su Instagram e altri social, anche su WhatsApp si può replicare ad un messaggio semplicemente cliccando sullo stesso e scegliendo l’emoticon a noi più congeniale. SU WhatsApp SONO FINALMENTE ARRIVATE LE REAZIONI: l’annuncio DI Zuckerberg A dare il grande annuncio è stato Marck Zuckerberg in persona, che come potete vedere dal post su ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo mesi di attesa sono finalmente arrivate leper. Era la fine di agosto del 2021, ricorda Hdblog.it, quando in rete iniziarono a circolare notizie in merito all’introduzione in quella che resta l’applicazione più utilizzata al mondo, delle reazioni., 6/5/2022 – Computermagazine.itIn poche parole, così come avviene già su Facebook, ma anche su Instagram e altri social, anche susi può replicare ad un messaggio semplicemente cliccando sullo stesso e scegliendo l’emoticon a noi più congeniale. SUSONO FINALMENTE ARRIVATE LE REAZIONI:DIA dare il grande annuncio è stato Marckin persona, che come potete vedere dal post su ...

