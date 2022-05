WhatsApp | il grande giorno è arrivato | finalmente sono disponibili

(Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo mesi di attesa gli utenti dipotrannousare una delle funzioni annunciate da tempo: di cosa si tratta e come funziona. Suè pronta a sbarcare una delle funzioni più attese dagli utenti. Infatti dopo mesi dall’annuncio è lo stesso Mark Zuckerberg a dichiarare l’esordio del roll-out: andiamo a vedere cosa sta succedendo. La nuova funzionesbarca sull’applicazione (via Screenshot)Erano attese oramai da mesi e adessole reazioni ai messaggi stanno sbarcando su. Infatti l’applicazione ha fatto il roll-out per il primo set di emoji per esprimere in modo rapido uno stato d’animo a proposito di un messaggio in chat. Come prevedibile si partirà dalle faccine, tra le quali troveremo: quella ride a crepapelle, ...

WhatsApp, grande novità per chiamate: da ora in avanti cambia tutto All'inizio sarà possibile reagire ai messaggi con sei emoji. Reazioni ai messaggi whatsapp: in arrivo la nuova funzione. Reazioni ai messaggi whatsapp: in arrivo la nuova funzione.