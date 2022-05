WhatsApp da oggi permetterà le reazioni ai messaggi: le emoji disponibili e le nuove funzioni (Di venerdì 6 maggio 2022) Importante novità per WhatsApp, piattaforma con un miliardo e 600 milioni di utenti in tutto il mondo, numeri che la confermano come l’app di messaggistica più usata. La famiglia Meta, di cui WhatsApp fa parte, sta introducendo vari aggiornamenti ai suoi prodotti di punta, come dimostrano le reazioni rese possibili nelle Stories di Instagram. Anche l’app di messaggi da oggi introdurrà questa funzione, con Mark Zuckerberg che ha annunciato la novità via Facebook. WhatsApp, da oggi è possibile mettere le reazioni ai messaggi Le emoji sono diventate un mezzo comunicativo dominate nella messaggistica social, e la loro potenza è testimoniata dall’incremento nel loro uso su ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Importante novità per, piattaforma con un miliardo e 600 milioni di utenti in tutto il mondo, numeri che la confermano come l’app distica più usata. La famiglia Meta, di cuifa parte, sta introducendo vari aggiornamenti ai suoi prodotti di punta, come dimostrano lerese possibili nelle Stories di Instagram. Anche l’app didaintrodurrà questa funzione, con Mark Zuckerberg che ha annunciato la novità via Facebook., daè possibile mettere leaiLesono diventate un mezzo comunicativo dominate nellastica social, e la loro potenza è testimoniata dall’incremento nel loro uso su ...

