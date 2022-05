Webinar gratuito su accoglienza a scuola degli studenti ucraini, organizzato da Deascuola (Di venerdì 6 maggio 2022) Lunedì, 9 maggio ore 17 – Emergenza ucraina: l’accoglienza a scuola. Nel Webinar gratuito organizzato da Deascuola, saranno offerti spunti di riflessione e indicazioni organizzative per affrontare in modo competente il percorso di accoglienza, anche in vista del prossimo anno scolastico. Iscriviti subito: https://bit.ly/Emergenza-accoglienza Le scuole italiane sono dunque nuovamente impegnate su un tragico fronte L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 maggio 2022) Lunedì, 9 maggio ore 17 – Emergenza ucraina: l’. Nelda Dea, saranno offerti spunti di riflessione e indicazioni organizzative per affrontare in modo competente il percorso di, anche in vista del prossimo anno scolastico. Iscriviti subito: https://bit.ly/Emergenza-Le scuole italiane sono dunque nuovamente impegnate su un tragico fronte L'articolo .

