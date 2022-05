Volvo C40 - Da Bari a Milano, sull'elettrica, con Ivan Capelli - VIDEO (Di venerdì 6 maggio 2022) Ore 6:00, non si sa mai Perché 918 km tutti d'un fiato, dipendendo da una spina, potrebbero riservare qualche sorpresa. Bari si sta per svegliare, è quasi all'orizzonte, la C40 è piena di energia e Ivan Capelli tiene le mani fisse alle 9:15 a prescindere, anche se siamo ancora nel parcheggio (piloti, che gente). Destinazione Milano. Io sono al suo fianco, per capire, condividere e vivere una risalita d'Italia in elettrico. Sono curioso di questa situazione, perché Ivan è "uno vero" (due podi in F.1), chissà cos'ha da raccontare. E l'auto elettrica è un contesto perfetto. Sopratutto sarà interessante scoprire che servizi/disservizi troveremo alle varie latitudini dello Stivale e se il tempo di viaggio promesso dal navigatore verrà mantenuto. Si comincia. Primi chilometri, prime ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 6 maggio 2022) Ore 6:00, non si sa mai Perché 918 km tutti d'un fiato, dipendendo da una spina, potrebbero riservare qualche sorpresa.si sta per svegliare, è quasi all'orizzonte, la C40 è piena di energia etiene le mani fisse alle 9:15 a prescindere, anche se siamo ancora nel parcheggio (piloti, che gente). Destinazione. Io sono al suo fianco, per capire, condividere e vivere una risalita d'Italia in elettrico. Sono curioso di questa situazione, perchéè "uno vero" (due podi in F.1), chissà cos'ha da raccontare. E l'autoè un contesto perfetto. Sopratutto sarà interessante scoprire che servizi/disservizi troveremo alle varie latitudini dello Stivale e se il tempo di viaggio promesso dal navigatore verrà mantenuto. Si comincia. Primi chilometri, prime ...

