"Volevo 200 milioni di euro, ma adesso...". Fedez, così il tumore ha stravolto la sua vita (Di venerdì 6 maggio 2022) Il raro tumore al pancreas ha segnato e cambiato Fedez, portandolo a vedere la vita da una prospettiva diversa. Lo ha raccontato lui stesso durante una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio” con Luis Sal e il collega Lazza. Durante una discussione su ambizioni e obiettivi, il cantante ha confessato: "Io prima di avere il tumore avevo un obiettivo in soldi. adesso non me ne frega più…”. Il marito di Chiara Ferragni - che nella prossima stagione tornerà a XFactor in veste di giudice - ha svelato anche che il suo obiettivo precedente era il raggiungimento di 200 milioni. adesso le cose sarebbero cambiate. "Che rapporto hai tu con i soldi?”, ha chiesto il rapper a Lazza. Che in maniera sincera ha risposto: “Sto ancora imparando a dare il giusto valore ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Il raroal pancreas ha segnato e cambiato, portandolo a vedere lada una prospettiva diversa. Lo ha raccontato lui stesso durante una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio” con Luis Sal e il collega Lazza. Durante una discussione su ambizioni e obiettivi, il cantante ha confessato: "Io prima di avere ilavevo un obiettivo in soldi.non me ne frega più…”. Il marito di Chiara Ferragni - che nella prossima stagione tornerà a XFactor in veste di giudice - ha svelato anche che il suo obiettivo precedente era il raggiungimento di 200le cose sarebbero cambiate. "Che rapporto hai tu con i soldi?”, ha chiesto il rapper a Lazza. Che in maniera sincera ha risposto: “Sto ancora imparando a dare il giusto valore ai ...

Advertising

alesi_enrico : @Drittorovescio_ Volevo dire alla signora che 200€ SONO IN UN ANNO CIOÈ €16 al mese e solo per un anno - infoitcultura : Fedez: «Prima del cancro volevo 200 milioni. Ora non mi frega niente dei soldi» - BangtanSeaweeds : Comunque devo fare un'attività obbligatoria per l'università e mi costerà 200 euro??????. E io che volevo prendermi un… - quellazia : @coco72010 Il senso di quello che volevo dire è proprio questo. Per me si tratta solo di carineria non sovrapporci… - giampaolo_baio : RT @Itsmylifemusic1: Volevo dire a Mario Draghi che il termosifone l'ho spento. Ma non per la crisi Gas Russia da lui tanto proclamata, ma… -