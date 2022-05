Vino | Edoardo Freddi International | 2021 si chiude con fatturato gestito di 65 mln euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Con 10 anni di storia alle spalle, la, prima azienda italiana di export management del settore, continua a crescere. Un trend positivo costante che non si arresta dal 2012, anno di nascita dell'azienda, ha portato are ilcon 65 milioni didi, per quanto concerne ilpresso le aziende rappresentate, in crescita di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Un vero e proprio 'acceleratore di business', che conta 28 milioni di bottiglie commercializzate e 40 cantine in partnership, rappresentate in esclusiva e acquisite in 5 anni di attività, tra cui San Leonardo, Marchesi di Barolo, San Michele Appiano, Tunella, Montevetrano, ...