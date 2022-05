VIDEO Nadal-Alcaraz, ATP Madrid 2022: highlights e sintesi. Maiorchino piegato dall’astro nascente di Murcia (Di venerdì 6 maggio 2022) Un match epico. Il Manolo Santana Stadium è stato teatro della sfida tutta spagnola tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, valida per i quarti di finale del Masters1000 di Madrid. C’era grande attesa per il confronto tra il vecchio leone di Manacor e il nuovo asso nativo di Murcia. Ebbene, l’esito è stato favorevole al 19enne iberico che si è imposto con il punteggio di 6-2 1-6 6-3 in una sfida in cui è accaduto di tutto. Un primo set dominato da Carlitos, nel quale Rafa ha faticato moltissimo a trovare profondità, soffocato dal gioco potente e vario del suo rivale. Nel secondo set, una brutta caduta di Alcaraz ha fatto temere per il peggio nell’angolo del classe 2003. Una brutta torsione della caviglia e un colpo alla mano destra l’hanno un po’ disinnescato, in una frazione si è dovuto fare i conti con ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Un match epico. Il Manolo Santana Stadium è stato teatro della sfida tutta spagnola tra Rafaele Carlos, valida per i quarti di finale del Masters1000 di. C’era grande attesa per il confronto tra il vecchio leone di Manacor e il nuovo asso nativo di. Ebbene, l’esito è stato favorevole al 19enne iberico che si è imposto con il punteggio di 6-2 1-6 6-3 in una sfida in cui è accaduto di tutto. Un primo set dominato da Carlitos, nel quale Rafa ha faticato moltissimo a trovare profondità, soffocato dal gioco potente e vario del suo rivale. Nel secondo set, una brutta caduta diha fatto temere per il peggio nell’angolo del classe 2003. Una brutta torsione della caviglia e un colpo alla mano destra l’hanno un po’ disinnescato, in una frazione si è dovuto fare i conti con ...

