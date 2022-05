VIDEO Giroud | gol e sorrisi a Milanello E scherza così con Tonali

Advertising

yassine01937035 : RT @MilanPress_it: Un insolito portiere nega il gol a #Giroud ???? ?? @_OlivierGiroud_ #milanpress - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Milan, gol e sorrisi in allenamento: Giroud scherza così con Tonali - Mediagol : VIDEO Milan, gol e sorrisi in allenamento: Giroud scherza così con Tonali - LucileSafonte : RT @MilanPress_it: Un insolito portiere nega il gol a #Giroud ???? ?? @_OlivierGiroud_ #milanpress - MilanPress_it : Un insolito portiere nega il gol a #Giroud ???? ?? @_OlivierGiroud_ #milanpress -

Calcio News 24

Le immagini condivise da Oliviersui social che scrive, rivolgendosi a Tonali: "Sandro, sei in posizione irregolare"Le immagini condivise da Oliviersui social dopo la vittoria sulla Fiorentina: il francese ha scattato foto e scambiato qualche parola con i tifosi Milan, Giroud: «Ero vicino all’Inter, ma Dio ha fatto bene le cose» Domani in edicola un intervista esclusiva del quotidiano francese L'Equipe all'attaccante rossonero Olivier Giroud sulla sua nuova vita a Milano - dopo ben 9 anni a ...L’attaccante francese del Milan Olivier Giroud, in una intervista a «GQ», si è divertito a raccontare i 10 oggetti che non mancano mai nella sua borsa. Dieci oggetti, o dieci metafore, che formano il ...