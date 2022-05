VIDEO Genoa-Juventus 2-1 highlights, gol e sintesi: Dybala illude i bianconeri, il Grifone la ribalta nel finale (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Genoa ha sconfitto la Juventus per 2-1 nel match valido per la 36ma giornata della Serie A. I bianconeri hanno assaporato il successo a Marassi, grazie allo spettacolare gol di Dybala al 48?. L’argentino ha ricevuto palla da Kean al limite dell’area e ha tirato una rasoiata che si è infilata nell’angolino basso. I padroni di casa, però, sono riusciti ad arpionare il pareggio all’87mo minuto, con una stoccata di Gudmundsson su invito di Amiri. In pieno recupero è stato Criscito a trasformare il calcio di rigore che tiene in vita il Grione in ottica salvezza. La Juventus resta a 69 punti, al quarto posto a lunghezza dal Napoli (ma i partenopei hanno giocato una partita in meno). Il Genoa agguanta una vittoria preziosissima in ottica salvezza e ora si trova a una lunghezza di distacco ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilha sconfitto laper 2-1 nel match valido per la 36ma giornata della Serie A. Ihanno assaporato il successo a Marassi, grazie allo spettacolare gol dial 48?. L’argentino ha ricevuto palla da Kean al limite dell’area e ha tirato una rasoiata che si è infilata nell’angolino basso. I padroni di casa, però, sono riusciti ad arpionare il pareggio all’87mo minuto, con una stoccata di Gudmundsson su invito di Amiri. In pieno recupero è stato Criscito a trasformare il calcio di rigore che tiene in vita il Grione in ottica salvezza. Laresta a 69 punti, al quarto posto a lunghezza dal Napoli (ma i partenopei hanno giocato una partita in meno). Ilagguanta una vittoria preziosissima in ottica salvezza e ora si trova a una lunghezza di distacco ...

