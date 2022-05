Video documentario sul Terremoto del Friuli 6 maggio 1976 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Terremoto del Friuli del 1976 fu un sisma di magnitudo 6.4 della scala Richter che colpì il Friuli, e i territori circostanti, alle ore 21:00:12 del 6 maggio 1976, con ulteriori scosse l’11 e 15 settembre. La scossa di maggio : La zona più colpita fu quella a nord di Udine. Fu inizialmente indicato che l’epicentro della scossa era nella zona del Monte San Simeone, tuttavia questa indicazione fu smentita dagli studi successivi. Il catalogo parametrico dei terremoti italiani individua un epicentro macrosismico situato tra i comuni di Gemona e Artegna nelle vicinanze della località Lessi ed un epicentro strumentale localizzato più a est fra Taipana e Lusevera, attribuendo all’evento una magnitudo 6,4. Ci sono vari studi sull’epicentro e sulle faglie coinvolte nel ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 maggio 2022) Ildeldelfu un sisma di magnitudo 6.4 della scala Richter che colpì il, e i territori circostanti, alle ore 21:00:12 del 6, con ulteriori scosse l’11 e 15 settembre. La scossa di: La zona più colpita fu quella a nord di Udine. Fu inizialmente indicato che l’epicentro della scossa era nella zona del Monte San Simeone, tuttavia questa indicazione fu smentita dagli studi successivi. Il catalogo parametrico dei terremoti italiani individua un epicentro macrosismico situato tra i comuni di Gemona e Artegna nelle vicinanze della località Lessi ed un epicentro strumentale localizzato più a est fra Taipana e Lusevera, attribuendo all’evento una magnitudo 6,4. Ci sono vari studi sull’epicentro e sulle faglie coinvolte nel ...

