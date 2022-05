Via al Giro d’Italia: da Budapest partita l’edizione 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) E’ partita dalla Piazza degli Eroi di Budapest, circondata dall’entusiasmo del pubblico, la 105esima edizione del Giro d’Italia ciclistico. Due ali di folla hanno accompagnato le pedalate iniziali dei corridori che, nella prima delle tre tappe in Ungheria, dovranno raggiungere Visegrad dopo 195 chilometri. Pochi metri e subito la prima fuga, con due uomini della Drone Hopper-Androni Giocattoli: Mattia Bais e Filippo Tagliani. Il gruppo per ora se ne disinteressa ed il loro vantaggio cresce rapidamente. (Ansa) (foto@Girod’ItaliaFacebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022) E’dalla Piazza degli Eroi di, circondata dall’entusiasmo del pubblico, la 105esima edizione delciclistico. Due ali di folla hanno accompagnato le pedalate iniziali dei corridori che, nella prima delle tre tappe in Ungheria, dovranno raggiungere Visegrad dopo 195 chilometri. Pochi metri e subito la prima fuga, con due uomini della Drone Hopper-Androni Giocattoli: Mattia Bais e Filippo Tagliani. Il gruppo per ora se ne disinteressa ed il loro vantaggio cresce rapidamente. (Ansa) (foto@Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ...

