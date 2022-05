Verona-Milan, Ilic: “Rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno” (Di venerdì 6 maggio 2022) Ivan Ilic, centrocampista del Verona, ha parlato della partita contro il Milan, valida per la 36^ giornata di Serie A. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 maggio 2022) Ivan, centrocampista del, ha parlato della partita contro il, valida per la 36^ giornata di Serie A. Le dichiarazioni

Advertising

Gazzetta_it : Milanisti pronti a invadere Verona: niente restrizioni, mezzo Bentegodi sarà rossonero - capuanogio : ?? A Verona il #Milan sarà spinto da 16mila tifosi. Bruciati i biglietti per i settori ospiti e anche le altre zone… - sportface2016 : #Milan, #Salvini: 'Verona di solito non ci porta trionfi... #Inter ancora favorita per lo scudetto' - Goalist_it : ?? | FANTACONSIGLI Con l'attacco che stenta, il #Milan si rifugia nelle parate del suo portiere, primo per clean sh… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #calcio #quote Scommesse Serie A: il Milan vuole esorcizzare la “fatal Verona”… -