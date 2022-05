Verona-Milan, il Bentegodi vicino al sold out: i precedenti non preoccupano (Di venerdì 6 maggio 2022) Nonostante i noti precedenti, il 'Bentegodi' è vicino al sold out per il match di domenica tra Verona e Milan: presenti tantissimi rossoneri Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 maggio 2022) Nonostante i noti, il '' èalout per il match di domenica tra: presenti tantissimi rossoneri

Advertising

Gazzetta_it : Milanisti pronti a invadere Verona: niente restrizioni, mezzo Bentegodi sarà rossonero - capuanogio : ?? A Verona il #Milan sarà spinto da 16mila tifosi. Bruciati i biglietti per i settori ospiti e anche le altre zone… - sportface2016 : #Milan, #Salvini: 'Verona di solito non ci porta trionfi... #Inter ancora favorita per lo scudetto' - enzoacca : @Marco562017 E potrebbero veramente farcela perché Verona Atalanta e Sassuolo non sono una passeggiata per il Milan ?? - JeriCool94 : Romagnoli dell'Empoli pareggia Gunter del Verona Almeno non possono più dire che i giocatori avversari aiutano il Milan #InterEmpoli -