Venzone | il terremoto del 1976 e la ricostruzione

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il 6 maggioalle ore 21.00 una scossa di magnitudo 6.4 Richter (intensità pari all’11° grado della scala Mercalli – Cancani – Sieberg) colpì il Friuli con epicentro il monte San Simeone: fu coinvolta un’area di circa 5.700 kmq e 137 furono i comuni interessati. Di questi ben 45 considerati disastrati, 40 gravemente danneggiati e 52 danneggiati. Al’evento sismico provocò 47 vittime e gravi danni al patrimonio architettonico del Centro Storico medioevale. Tuttavia molti edifici non crollarono sotto la forza delle scosse: tra questi il Duomo di S. Andrea e il Palazzo Comunale. A settembre dello stesso anno, dopo una serie di repliche di minore intensità registrate durante il periodo estivo, si verificò una ripresa dell’attività sismica che culminò il 15 settembre: alle ore 5.20 e alle 11.15 di quel giorno due scosse di magnitudo 6.1 ...

