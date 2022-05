Venezia | Ampadu fermato un turno | ammenda per i tifosi della Salernitana

(Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo il recupero di Serie A tra, il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica ad, espulso per doppia ammonizione, la prima per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e la seconda per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il club campano, poi, ha ricevuto un’di 3.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 1? del secondo tempo, lanciato un bottiglietta di plastica semi piena sul terreno di gioco”. SportFace.

