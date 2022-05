Van der Poel | tanta voglia di rosa | ' Ci provo E da questo Giro uscirò più forte'

Advertising

danielesparisci : RT @cyclingpro: Van Der Poel, il favorito: «Il Giro è una grande avventura. Voglio mettere la maglia rosa» @GaiaPic - Gazzetta_it : Intervista a Van der Poel: “Ci provo. E da questo Giro uscirò più forte” #Giro - SportRepubblica : Giro d'Italia, Van der Poel cerca la prima rosa: 'Ma non sarà facile contro i velocisti' - cyclingpro : Van Der Poel, il favorito: «Il Giro è una grande avventura. Voglio mettere la maglia rosa» @GaiaPic - repubblica : Giro d'Italia, Van der Poel cerca la prima rosa: 'Ma non sarà facile contro i velocisti' [dal nostro inviato Cosimo… -

La vena poetica di MathieuPoel viene fuori alla fine della chiacchierata: "Questo Giro d'Italia è come un libro che sto per iniziare a leggere e non so come andrà a finire. Sono davvero curioso. È una esperienza che un ...BUDAPEST - Per la prima volta dal 2017 il Giro non parte con una cronometro. Allora, a Olbia, vinse da finisseur l'austriaco Lukas Postlberger . La Budapest - Visegrad, la tappa che apre l'edizione ...L'Africa suona la carica al Giro d'Italia che scatterà oggi da Budapest. Tra i favoriti per la conquista della prima maglia rosa dell'edizione 2022 c'è anche ...“Giro ti amo”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Scatta a Budapest la corsa rosa. Storie, personaggi, emozioni. Tutti all'inseguimento dell'olimpionico Carapaz c ...