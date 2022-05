Vaccino covid Johnson & Johnson, rischio trombosi rara: Fda limita uso (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – La Food and Drug Administration statunitense ha limitato l’uso del Vaccino anti covid Johnson & Johnson solo ai maggiorenni per il rischio di una forma di trombosi rara ma potenzialmente letale. La limitazione inoltre prevede che il Vaccino sia riservato solo a coloro che hanno compiuto 18 anni, per i quali altri vaccini non sono accessibili o clinicamente appropriati o che scelgono il prodotto Janssen altrimenti non si vaccinerebbero. La Fda dettaglia in una nota che, dopo aver condotto un’analisi, una valutazione e un’indagine aggiornate sui casi segnalati, ha stabilito che il rischio di trombosi con sindrome ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – La Food and Drug Administration statunitense hato l’uso delantisolo ai maggiorenni per ildi una forma dima potenzialmente letale. Lazione inoltre prevede che ilsia riservato solo a coloro che hanno compiuto 18 anni, per i quali altri vaccini non sono accessibili o clinicamente appropriati o che scelgono il prodotto Janssen altrimenti non si vaccinerebbero. La Fda dettaglia in una nota che, dopo aver condotto un’analisi, una valutazione e un’indagine aggiornate sui casi segnalati, ha stabilito che ildicon sindrome ...

Advertising

ladyonorato : Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il rep… - Agenzia_Ansa : L'Ema ha cominciato a esaminare la domanda di autorizzazione di Moderna per estendere l'uso del suo vaccino anti-Co… - MediasetTgcom24 : Covid, Usa limitano uso vaccino J&J: rischio trombosi #usa #fda #covid #statiuniti #janssen - livic751 : RT @Nike55621177: @valy_s @stanzaselvaggia Ed è a casa x la seconda volta col covid...il vaccino funzionicchia - IsMadeInItaly_T : RT @Simmy882: Il vaccino COVID-19 ha ucciso più persone in un anno di tutti i vaccini messi insieme in 33 anni. Ciò risulta dai dati del V… -