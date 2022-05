Vaccino covid Johnson & Johnson | rischio trombosi rara | Fda limita uso

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – La Food and Drug Administration statunitense hato l’uso delantisolo ai maggiorenni per ildi una forma dima potenzialmente letale. Lazione inoltre prevede che ilsia riservato solo a coloro che hanno compiuto 18 anni, per i quali altri vaccini non sono accessibili o clinicamente appropriati o che scelgono il prodotto Janssen altrimenti non si vaccinerebbero. La Fda dettaglia in una nota che, dopo aver condotto un’analisi, una valutazione e un’indagine aggiornate sui casi segnalati, ha stabilito che ildicon sindrome da ...

Advertising

ladyonorato : Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il rep… - Agenzia_Ansa : L'Ema ha cominciato a esaminare la domanda di autorizzazione di Moderna per estendere l'uso del suo vaccino anti-Co… - MediasetTgcom24 : Covid, Usa limitano uso vaccino J&J: rischio trombosi #usa #fda #covid #statiuniti #janssen - 58_paolo : @Primula23353243 I dati più aggiornati: feb.'21-gen.22, morti covid positivi 46.572 di cui 39.292 (84% decessi tot… - JG12082385 : RT @ilcupo_m: Vaccino, 'il report sulla sicurezza coperto da segreto militare': choc in Italia, cosa ci nascondono? -

Solo ai maggiorenni per il rischio di una forma di trombosi rara ma potenzialmente letale La Food and Drug Administration statunitense ha limitato l'uso delantiJohnson & Johnson solo ai maggiorenni per il rischio di una forma di trombosi rara ma potenzialmente letale . La limitazione inoltre prevede che ilsia riservato solo a ...... il totale di dosi somministrate dicontro il coronavirus si è portato a quota 137 milioni, all'incirca 50mila in più rispetto al totale comunicato nel bollettino vaccinidi ieri . ...Sarebbe, invece, da escludere un legame con il vaccino anti Covid, visto che alla stragrande maggioranza dei bimbi non era stato somministrato. Dal primo rapporto arrivato dal Regno Unito, il 5 aprile ...(Adnkronos) – La Food and Drug Administration statunitense ha limitato l’uso del vaccino anti Covid Johnson & Johnson solo ai maggiorenni per il rischio di una forma di trombosi rara ma potenzialmente ...