Uomini e Donne, Diego Tavani e Aneta Buchtova raccontano come hanno passato la prima sera dopo la scelta (Di venerdì 6 maggio 2022) Diego Tavani e Aneta Buchtova sono ufficialmente una coppia. I due, dopo vari tentennamenti, hanno preso la decisione definitiva di abbandonare insieme il programma Uomini e Donne, come una coppia. Da quel momento sul web si sono alternate diverse fazioni: chi pensa che i due siano stati in qualche modo spinti a lasciare il programma, chi invece pensa che quella mossa sia stata semplicemente meditata ma sarebbe arrivata ugualmente. Sta di fatto che la coppia si sta vivendo al di fuori del dayting show di canale 5 e i due sembrano viversi più tranquillamente. E’ recente anche una loro intervista al Magazine di Uomini e Donne in cui hanno raccontato come si sono svolte ... Leggi su isaechia (Di venerdì 6 maggio 2022)sono ufficialmente una coppia. I due,vari tentennamenti,preso la decisione definitiva di abbandonare insieme il programmauna coppia. Da quel momento sul web si sono alternate diverse fazioni: chi pensa che i due siano stati in qualche modo spinti a lasciare il programma, chi invece pensa che quella mossa sia stata semplicemente meditata ma sarebbe arrivata ugualmente. Sta di fatto che la coppia si sta vivendo al di fuori del dayting show di canale 5 e i due sembrano viversi più tranquillamente. E’ recente anche una loro intervista al Magazine diin cuiraccontatosi sono svolte ...

