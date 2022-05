Uomini e Donne, Catia Franchi parla della malattia e del rapporto con la sorella Elisabetta: “Ho divorziato e ho subito iniziato a lottare. Alla fine ho vinto io” (Di venerdì 6 maggio 2022) Da qualche settimana, nel cast di Uomini e Donne, è entrata Catia Franchi, la sorella della stilista Elisabetta. La sua partecipazione è già molto chiacchierata, soprattutto per il rapporto con Biagio, con cui ci sono stati degli scontri. La Franchi ha parlato del corteggiatore, con cui non è sbocciato l’amore, e della sua vita in una lunga intervista, rilasciata a Uomini e Donne magazine: “Ho sempre amato i vestiti e ho sempre avuto un certo estro, però sono cresciuta in una famiglia umile, non avevamo disponibilità economiche”. La donna racconta di essersi sposata molto giovane e di aver avuto due figli, Milos e Naomi. Per tanti anni si è dedicata esclusivamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Da qualche settimana, nel cast di, è entrata, lastilista. La sua partecipazione è già molto chiacchierata, soprattutto per ilcon Biagio, con cui ci sono stati degli scontri. Lahato del corteggiatore, con cui non è sbocciato l’amore, esua vita in una lunga intervista, rilasciata amagazine: “Ho sempre amato i vestiti e ho sempre avuto un certo estro, però sono cresciuta in una famiglia umile, non avevamo disponibilità economiche”. La donna racconta di essersi sposata molto giovane e di aver avuto due figli, Milos e Naomi. Per tanti anni si è dedicata esclusivamente ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - gualtierieurope : #Roma è fiera dei volontari, delle donne e degli uomini della @crocerossa da sempre in prima linea per la tutela de… - GiuseppeConteIT : Don Peppe Diana non è morto invano, la camorra non avrà la meglio. Ieri a #CasaldiPrincipe ho sentito la voglia di… - _MadMadamMim : Fino a quando si trattava di capire le donne ancora ancora ci arrivavo, ma gli uomini… che problemi hanno?! #TheWilds - neenaems : Vorrei che il mio dimostrare interesse o avere atteggiamenti carini non fossero fraintesi. Ho sempre creduto tanto… -