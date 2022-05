“Una roba orribile”. Isola dei Famosi, scontro durissimo tra Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni (Di venerdì 6 maggio 2022) Ne abbiamo già parlato, ma sono emersi dei dettagli succosi sul brutto battibecco all’Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis contro Laura Maddaloni è stato molto duro. Come ricorderete, l’attore ha accusato l’ex pugile di averlo minacciato. Immediato l’intervento di Laura Maddaloni, che oltre ad aver difeso il marito, ha rilanciato dicendo che Vaporidis avrebbe alzato le mani contro di lei durante la prova della Pelota Honduregna. Poco dopo la Maddaloni ha anche chiesto di parlare con il suo avvocato il prima possibile. E parte in quarta, Nicolas Vaporidis contro Laura Maddaloni: “Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato? – Ha detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Ne abbiamo già parlato, ma sono emersi dei dettagli succosi sul brutto battibecco all’deicontroè stato molto duro. Come ricorderete, l’attore ha accusato l’ex pugile di averlo minacciato. Immediato l’intervento di, che oltre ad aver difeso il marito, ha rilanciato dicendo cheavrebbe alzato le mani contro di lei durante la prova della Pelota Honduregna. Poco dopo laha anche chiesto di parlare con il suo avvocato il prima possibile. E parte in quarta,contro: “Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato? – Ha detto ...

