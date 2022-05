Una gaffe… low cost: la figuraccia di Letizia di Spagna fa il giro del mondo (Di venerdì 6 maggio 2022) In occasione della cerimonia di premiazione arriva il colpo di scena (o gaffe?) per la regina di Spagna Letizia Ortiz, nota per il suo incredibile stile che questa volta, a detta di alcuni, avrebbe lasciato a desiderare Immaginatevi di arrivare a un matrimonio, una festa o qualsiasi tipo di ricevimento e trovare un’invitata vestita come voi. La situazione non sarebbe sicuramente piacevole, ed è per questo che, spesso, le boutique, in occasione di eventi del genere, prendono i nomi degli invitati che acquistano gli abiti per evitare i cosiddetti “doppioni”. Ecco, ora immaginate di essere la regina di Spagna e di trovare, in occasione di una premiazione nella quale a consegnare il premio siete voi, una donna vestita identica. E’ successo davvero, e a destare stupore non solo la gaffe e la reazione di lei, ma anche il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 6 maggio 2022) In occasione della cerimonia di premiazione arriva il colpo di scena (o gaffe?) per la regina diOrtiz, nota per il suo incredibile stile che questa volta, a detta di alcuni, avrebbe lasciato a desiderare Immaginatevi di arrivare a un matrimonio, una festa o qualsiasi tipo di ricevimento e trovare un’invitata vestita come voi. La situazione non sarebbe sicuramente piacevole, ed è per questo che, spesso, le boutique, in occasione di eventi del genere, prendono i nomi degli invitati che acquistano gli abiti per evitare i cosiddetti “doppioni”. Ecco, ora immaginate di essere la regina die di trovare, in occasione di una premiazione nella quale a consegnare il premio siete voi, una donna vestita identica. E’ successo davvero, e a destare stupore non solo la gaffe e la reazione di lei, ma anche il ...

