(Di venerdì 6 maggio 2022)– Alle 18.30 di oggi, venerdì 6 maggio, alla presenza del sindaco di, Peppe Cassì si inaugura ladi“Deep blue Mediterranean sea” presso la Galleria del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti.A cura dell’Accademia Laocoonte, la mostra omaggia le imprese sportive di “Luna Rossa” al celebre torneo velistico “America’s cup” tramite le riletture di 12 artisti locali. Sarà possibile visitare la mostra fino al 14 maggio, negli orari di apertura del Centro Commerciale Culturale (09.00-13.00 e 15.00-20.00).“Con questa– dichiara l’assessore alla Cultura, Clorinda Arezzo – prende avvio la stagione estiva de ‘La Galleria’, il polo espositivo del CCC che, in pieno centro storico, offre ad associazioni, festival ed artisti locali la ...

CarloCalenda : Dobbiamo ristabilire l'equilibrio tra libertà individuale e difesa delle libertà collettiva. Perché solo con una nu… - quotidianodirg : #Appuntamenti #collettivapittura Una collettiva di pittura e scultura a Ragusa - CCKKI : RT @mcc43_: E torniamo a Gramsci, @CCKKI @Soffotcka [...] Il soggetto rivoluzionario nel mondo moderno non può più essere un singolo ind… - mcc43_ : 2/2 (massa) subalterna sul piano economico [...] una totalità organica che si faccia interprete di un progetto di s… - mcc43_ : E torniamo a Gramsci, @CCKKI @Soffotcka [...] Il soggetto rivoluzionario nel mondo moderno non può più essere un… -

Quotidiano di Ragusa

"L'interesse alla quiete pubblica, strettamente connessa alla salute individuale e, prevale sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi, e sulla gratificazione dei ...anche promosso...... - - > Larimarrà visitabile nei giorni sabato 7 e domenica 8, dalle 10:00 alle 13:00 e ... La chiesa sorge infatti nel cortile dei Pellegrini,traversa di via Matteo Bonello, dove termina ... Una collettiva di pittura e scultura a Ragusa Un patrimonio pubblico, custode di una memoria collettiva per tutti i Santostefanesi, che rischiava di andare perduto e che, per questo, a inizio 2021 è stato acquistato dall'Amministrazione comunale, ...TRENTO. Un'azione collettiva per tutelare le vittime della Internet Romance Scam, la truffa romantica. E' quella che vuole mettere in campo l'associazione nazionale Codici in merito all'operazione ese ...