Advertising

Il Post

...- mentre il presidente russo Vladimir Putin starebbe pensando alla creazione di un nuovo...di Volyn e Polissya e continuano a svolgere compiti di copertura del confine ucraino -......le hanno impedito di unirsi al sit - in organizzato nella mattinata di ieri di fronte il: ... In questa regione dal settembre scorso sono arrivati centinaia di migranti dal confinee ... Un tribunale bielorusso ha condannato a sei anni di carcere Sofia Sapega, arrestata lo scorso anno insieme al fidanzato, il giornalista d’opposizione Roman Protasevich, dopo il dirottamento dell’aereo su cui viaggiavano Un tribunale bielorusso ha condannato a sei anni di carcere Sofia Sapega, cittadina russa che era stata arrestata insieme al fidanzato, il giornalista d’opposizione bielorusso Roman Protasevich, dopo ...I due oppositori del regime in Bielorussia condannati a 10 anni di carcere. Kolesnikova era stata rapita dai servizi segreti a Minsk a settembre 2020 ...