Un tour per raccontare lo Spazio italiano. 10 anni di Ctna (Di venerdì 6 maggio 2022) Un viaggio nella storia e nel futuro del Ctna . Così la presidente del Cluster tecnologico nazionale aeroSpazio (Ctna), Cristina Leone, ha annunciato l’inizio degli incontri con il territorio, in occasione del decimo anniversario del Cluster, che a partire dal 6 maggio a Matera vedranno la rete dei distretti aerospaziali italiani coinvolta in una serie di attività attraverso tutto il Paese. La Basilicata sarà la prima tappa del tour dei tredici distretti aerospaziali e tecnologici che oggi aderiscono al Ctna. Qui incontrerà il Cluster lucano aeroSpazio (Clas), guidato da Antonio Colangelo. Nei prossimi mesi il viaggio toccherà anche le altre regioni parte della rete del Cluster tecnologico nazionale. Sarà in Campania il 12 giugno, in Piemonte il 19 e raggiungerà la ... Leggi su formiche (Di venerdì 6 maggio 2022) Un viaggio nella storia e nel futuro del. Così la presidente del Cluster tecnologico nazionale aero), Cristina Leone, ha annunciato l’inizio degli incontri con il territorio, in occasione del decimoversario del Cluster, che a partire dal 6 maggio a Matera vedranno la rete dei distretti aerospaziali italiani coinvolta in una serie di attività attraverso tutto il Paese. La Basilicata sarà la prima tappa deldei tredici distretti aerospaziali e tecnologici che oggi aderiscono al. Qui incontrerà il Cluster lucano aero(Clas), guidato da Antonio Colangelo. Nei prossimi mesi il viaggio toccherà anche le altre regioni parte della rete del Cluster tecnologico nazionale. Sarà in Campania il 12 giugno, in Piemonte il 19 e raggiungerà la ...

