Un Posto Al Sole anticipazioni: ritorno improvviso a Napoli, paura e panico a casa Giordano (Di venerdì 6 maggio 2022) Sta per rientrare un protagonista che porterà con sé paura e tensioni. Scopriamo di chi si tratta con le anticipazioni di Un Posto Al Sole. Ornella e Raffaele, Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole ci sarà un ritorno improvviso. Scopriamo di chi si tratta con le nostre anticipazioni della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45, dopo il consueto appuntamento con la serie Bangia. Nelle prossime puntate della soap, alcune trame vanno a concludersi e nuove vicende si affacciano a Napoli. La Terrazza di Palazzo Palladini a Posillipo è il magico teatro delle vicende dei nostri protagonisti di Un ... Leggi su direttanews (Di venerdì 6 maggio 2022) Sta per rientrare un protagonista che porterà con sée tensioni. Scopriamo di chi si tratta con ledi UnAl. Ornella e Raffaele, UnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlci sarà un. Scopriamo di chi si tratta con le nostredella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45, dopo il consueto appuntamento con la serie Bangia. Nelle prossime puntate della soap, alcune trame vanno a concludersi e nuove vicende si affacciano a. La Terrazza di Palazzo Palladini a Posillipo è il magico teatro delle vicende dei nostri protagonisti di Un ...

Advertising

borghi_claudio : @remodalfonso @GuidoDeMartini @pbecchi Ma BENISSIMO! Io torno ad andare per mostre e a prendere il sole mentre legg… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Un posto al sole: tra NIKO e ALBERTO si spezza l`incantesimo! #DonMatteo13 #Glieredidellaterra… - polpettaalsugoo : RT @wonderhyunx: ci può essere posto solo per un sole e quello é LEE FELIX - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #25esima #serie di #unpostoalsole con la puntata in onda al mattino su @RaiPremium online s… - DePaterIncertus : @apsassano @MarcoRevelli2 @Mov5Stelle Purtroppo l’80 % degli italiani è con loro. Lo sanno e ci marciano. Ora tutti cercano un posto al sole -