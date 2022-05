“Un momento di felicità” | il duetto tra Marina Rei e Carmen Consoli

Leggi su lopinionista

ROMA – «Ce lo eravamo promesse da tempo, quello stesso tempo che ha generato ispirazione e magia accompagnandoci a scrivere una canzone insieme. Queste sono le parole e la musica della nostra amicizia che vibrano, potenti, come il desiderio costante di stare insieme per creare quanto più possibile un "di"». Con queste paroleRei annuncia l'uscita di "Undi", il brano che la vede duettare con la sua amica cantautrice. Da oggi, 6 maggio, il singolo è in rotazione in radio ed è altresì disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ricordiamo che la Rei è attualmente in tour come batterista della band che accompagna lalive.