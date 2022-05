Un contratto milionario dietro il ritorno a Monaco di Charlène? (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo rivela il settimanale francese Voici: il principe Alberto avrebbe firmato un accordo con la consorte che prevede il versamento di 12 milioni di euro l'anno. Stabilite anche le partecipazioni a eventi pubblici e la custodia dei gemelli Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo rivela il settimanale francese Voici: il principe Alberto avrebbe firmato un accordo con la consorte che prevede il versamento di 12 milioni di euro l'anno. Stabilite anche le partecipazioni a eventi pubblici e la custodia dei gemelli

Advertising

110x100Calcio : #salernitanavenezia e Mazzarri che magari pretende il pagamento del contratto milionario per non aver fatto una min… - PGariselli : 30 MINUTI SICURAMENTE PER FIRMARE CHISSA' QUALE CONTRATTO....!!! Mark Zuckerberg accolto a Palazzo Chigi con tutti… - CuoreIschitano : @emilio_giuliano @liumonti @carminemartino2 Esattamente! Siamo stati un interludio nell'attesa si liberava la panch… - AnonyAnubis : @gian20205 La Saipem ha firmato un contratto milionario per la costruzione di un gasdotto tra le chiappe di Biden. - Damianodanny1 : 5 STELLE DA 4 SOLDI PESO DEBITI CREDITORI FORNITORI ANALISTI ESPERTI PROFESSIONISTI A CUI SOLDI MAI ARRIVATI… -