ULTIMI POSTI LIBERI. Concorso a cattedra STEM prova orale. Lezione LIVE: come affrontare l’esame (Di venerdì 6 maggio 2022) La Lezione organizzata da SO.GE.S società di formazione di Orizzonte Scuola, si terrà online giorno 9 Maggio dalle ore 15 alle ore 19. Sarà data possibilità agli iscritti di usufruire della registrazione della diretta fino alla fine degli esami orali calendarizzati dagli USR. Tema centrale della Lezione saranno i consigli per lo svolgimento dell’esame orale del corso STEM per le classi di Concorso A20, A26, A27 e A28. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 maggio 2022) Laorganizzata da SO.GE.S società di formazione di Orizzonte Scuola, si terrà online giorno 9 Maggio dalle ore 15 alle ore 19. Sarà data possibilità agli iscritti di usufruire della registrazione della diretta fino alla fine degli esami orali calendarizzati dagli USR. Tema centrale dellasaranno i consigli per lo svolgimento deldel corsoper le classi diA20, A26, A27 e A28. L'articolo .

Advertising

PietroMazzara : Oggi alle ore 15 verrà aperta la vendita degli ultimi posti disponibili per #MilanAtalanta. I tagliandi saranno acq… - gloriaceraso : Andate a prendere gli ultimi posti #caroligi - bariscanerdal94 : RT @acmilan: ?? Oggi alle ore 15 verrà aperta la vendita degli ultimi posti disponibili per #MilanAtalanta. I tagliandi saranno acquistabil… - DannyGauthier3 : RT @acmilan: ?? Oggi alle ore 15 verrà aperta la vendita degli ultimi posti disponibili per #MilanAtalanta. I tagliandi saranno acquistabil… - rossonero_fans : RT @acmilan: ?? Oggi alle ore 15 verrà aperta la vendita degli ultimi posti disponibili per #MilanAtalanta. I tagliandi saranno acquistabil… -