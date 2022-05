Ultime Notizie – Usa, tre donne italiane nominate nell’American Academy of Arts and Sciences (Di venerdì 6 maggio 2022) Tre italiane, Cristina M. Alberini, Alessandra Lanzara, M. Emanuela Scribano, sono tra le 268 personalità appena nominate nell’American Academy of Arts and Sciences, la prestigiosa Accademia americana, fondata nel 1780, che imprime la direzione della ricerca e l’analisi nella scienza politica tecnologica, nella sicurezza globale, negli affari internazionali, politiche sociali, istruzione, arti, studi umanistici. Si tratta di “un onore indice dell’alta considerazione prestata dai leader di ciascuna area di appartenenza dei nominati e di tutta la Nazione” verso i neo-accademici eletti, si legge nella lettera inviata dal presidente dell’Academy David W. Oxtoby e dal capo del Consiglio di amministrazione Nancy C. Andrews ai nuovi membri. Le tre donne, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Tre, Cristina M. Alberini, Alessandra Lanzara, M. Emanuela Scribano, sono tra le 268 personalità appenaofand, la prestigiosa Accademia americana, fondata nel 1780, che imprime la direzione della ricerca e l’analisi nella scienza politica tecnologica, nella sicurezza globale, negli affari internazionali, politiche sociali, istruzione, arti, studi umanistici. Si tratta di “un onore indice dell’alta considerazione prestata dai leader di ciascuna area di appartenenza dei nominati e di tutta la Nazione” verso i neo-accademici eletti, si legge nella lettera inviata dal presidente dell’David W. Oxtoby e dal capo del Consiglio di amministrazione Nancy C. Andrews ai nuovi membri. Le tre, ...

