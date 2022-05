Ultime Notizie – Ucraina, Petrocelli: “Parlamento rappresenta solo elettori Pd, Italia torni neutrale” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Purtroppo il Parlamento oggi rappresenta solo gli elettori del Pd. No all’invio di armi, l’Italia torni neutrale a promozione del dialogo e della pace”, scrive su Twitter il senatore Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama. Si riunirà martedì 10 alle 16.30 la Giunta per il regolamento del Senato sul caso Petrocelli. E’ quanto comunicato dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati in un messaggio inviato dalla seconda carica dello Stato ai 12 membri dell’organismo di Palazzo Madama. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) “Purtroppo iloggiglidel Pd. No all’invio di armi, l’a promozione del dialogo e della pace”, scrive su Twitter il senatore Vito, presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama. Si riunirà martedì 10 alle 16.30 la Giunta per il regolamento del Senato sul caso. E’ quanto comunicato dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati in un messaggio inviato dalla seconda carica dello Stato ai 12 membri dell’organismo di Palazzo Madama. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

