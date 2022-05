Ultime Notizie – Ucraina, Lavrov: “Sanzioni non spezzeranno volontà popolo Russia” (Di venerdì 6 maggio 2022) Nessuna sanzione può infrangere la volontà del popolo russo, che intende sostenere la verità storica e proteggere i propri legittimi interessi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov citato dall’agenzia di stampa Tass e dicendo che “nessuna punizione, nessuna sanzione può spezzare la volontà del nostro popolo, la volontà della leadership russa, che mira a difendere la verità storica, gli interessi legittimi della Federazione Russa e prevenire minacce dirette alla nostra sicurezza, cultura, storia”. Il destino del mondo, ha aggiunto, sarà deciso ora, se sarà unipolare, “sotto il pieno comando degli Stati Uniti, come lo vuole Washington e come tutti gli altri paesi occidentali hanno già fatto i conti con esso, o se sarà giusto e democratico”. Secondo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Nessuna sanzione può infrangere ladelrusso, che intende sostenere la verità storica e proteggere i propri legittimi interessi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergeicitato dall’agenzia di stampa Tass e dicendo che “nessuna punizione, nessuna sanzione può spezzare ladel nostro, ladella leadership russa, che mira a difendere la verità storica, gli interessi legittimi della Federazione Russa e prevenire minacce dirette alla nostra sicurezza, cultura, storia”. Il destino del mondo, ha aggiunto, sarà deciso ora, se sarà unipolare, “sotto il pieno comando degli Stati Uniti, come lo vuole Washington e come tutti gli altri paesi occidentali hanno già fatto i conti con esso, o se sarà giusto e democratico”. Secondo ...

