Ultime Notizie Roma del 06-05-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio l’acciaieria di Mario Pagano inferno così descrivono la situazione sia il segretario generale ONU guterres si ha il presidente ucraino zielinski oggi ci concentriamo sul acciaieria azotal annuncerà vicepremier in a very su chi dice che finora Sono stata quasi quasi 500 persone ma ci sarebbero ancora 200 civili nella fabbrica dove lo sta organizzando un corridoio umanitario un portavoce uno racconta che deve qua ti hanno i profondi profonde cicatrici psicologiche avendo dovuto vivere con poca acqua poco cibo e senza la luce del sole secondo Londra I russi hanno proseguito la salto la torta al perché Putin ha bisogno di un successo il 9 maggio giorno della Vittoria dura denuncia americana al consiglio di sicurezza dell’ONU Mosca mentito ripetutamente a questo ...