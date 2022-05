Ultime Notizie – Mostra Venezia, Rocío Muñoz Morales madrina della 79esima edizione (Di venerdì 6 maggio 2022) L’attrice e presentatrice Rocío Muñoz Morales sarà la madrina della 79/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. Muñoz Morales aprirà la Mostra nella serata di mercoledì 31 agosto sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 10 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali del festival. Attrice spagnola naturalizzata italiana, è amata non solo per la sua eleganza e per la sua bellezza ma anche per la professionalità e l’amore con i quali affronta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) L’attrice e presentatricesarà la79/aInternazionale d’Arte CinematograficaBiennale di, diretta da Alberto Barbera.aprirà lanella serata di mercoledì 31 agosto sul palcoSala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasionecerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 10 settembre, in occasionequale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali del festival. Attrice spagnola naturalizzata italiana, è amata non solo per la sua eleganza e per la sua bellezza ma anche per la professionalità e l’amore con i quali affronta ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - sole24ore : ?? #Zelensky ha avuto un colloquio con l’ex presidente Usa #Bush, invitandolo in #Ucraina: - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Quali sono i sintomi delle varianti Covid Omicron 4 e 5? Posso essere reinfettato? E ho il raffreddore oppure il Covid? E posso… - CorriereCitta : Roma, inglesi ‘perdenti’ in campo e fuori: poliziotti e steward picchiati, bus danneggiati. Sette arresti -