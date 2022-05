Ultime Notizie – La band ucraina Antytila | “Brano con Ed Sheeran girato al fronte | rischio estremo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 maggio 2022) “Abbiamo inciso il video del pezzo con una GoPro, fra le due postazioni del nostro battaglione. Ci trovavamo in prima linea suldi guerra, e sapevamo di non poter restare più di quei pochissimi minuti, perché potevamo essere attaccati in qualunque momento, ilera. E’ stata un’esperienza che non dimenticheremo mai”. A raccontarlo all’Adnkronos è Taras Topolia, frontman della(anticorpi, ndr), che rivela i retroscena del‘2Step’ inciso dal gruppo insieme ad Edmentre i membri dellaerano impegnati alcome combattenti. “Le difficoltà sono state enormi -spiega Topolia- perché quando lui ci ha contattato stavamo nella regione di Kiev ed eravamo ancora ...